Fort- und Weiterbildungsprogramm der St. Elisabeth-Stiftung

Das Fort- und Weiterbildungsprogramm Pro Nobis der St. Elisabeth-Stiftung startet ins Jahr 2019. Auch Externe können sich laut Pressemitteilung der Stiftung für viele der knapp 90 Kurse anmelden. Zum zweiten Mal in Folge unterstützt die Hospizstiftung Biberach den Pro Nobis-Schwerpunkt „Palliative Care“ finanziell.

Das Themenspektrum ist breit, heißt es in der Mitteilung: Ein großer Teil von Pro Nobis ist der Weiterbildung zu fachlichen Themen aus dem Sozialbereich gewidmet. Aber auch zu Sozialkompetenz, Führung, Methoden, Spiritualität, Gesundheit, Arbeitsschutz und weiteren Themen finden sich Angebote. Ein Teil der Kurse richtet sich ausschließlich an Mitarbeitende der Stiftung – dazu gehören unter anderem Gesundheitsangebote. Einen großen Teil der Kurse können aber auch für Externe besuchen. „Im Jahr 2018 wurden unsere Angebote bis dato 1850 Mal gebucht“, sagt Alexandra Walter, Leiterin der Personalentwicklung der St. Elisabeth-Stiftung.

Der Schwerpunkt des Programms liegt im zweiten Jahr in Folge auf Palliative Care, teilt die Stiftung mit. Es sind demnach aber auch zahlreiche Kurse dazu gekommen: „Erfolgreiches Pflegegradmanagement“, „Unterstützte Kommunikation – Warum ist leichte Sprache wichtig?“, „Business-Etikette: Zeitgemäße Umgangsformen“. „Die Neuerungen gehen auf Wünsche unserer Kolleginnen und Kollegen zurück“, betont Alexandra Walter. „Den Bedarf erheben wir jährlich in einer Befragung.“ Eine weitere Neuerung in 2019: Zum ersten Mal erscheint laut Pressemitteilung das Programm auf umweltfreundlichem Papier.

Am 16. Oktober 2019 veranstaltet die St. Elisabeth-Stiftung einen Fachtag im Holzbau Baden-Württemberg Bildungszentrum in Biberach. Unter dem Thema „Arbeitswelten von Morgen“ geht es, so die Pressemitteilung, um die Frage, wie sich Arbeit in der Zukunft verändert und welche Auswirkungen diese Veränderungen haben werden.