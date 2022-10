Forstwirte aus Oberschwaben unterstützen im Schwarzwald im Kampf gegen den Borkenkäfer

Was sie im Schwarzwald gesehen haben, schockiert die zwei Forstwirte Julian Zeh (22) aus Bad Waldsee und Manuel Mergenthaler (23) aus Leupholz: riesige Flächen mit toten Bäumen. Die zwei jungen Männer arbeiten im Forstbezirk Altdorfer Wald von Forst BW und halfen im Schwarzwald im Kampf gegen den Borkenkäfer. Was sie im Schwarzwald gelernt haben, das können sie auch für ihre Arbeit in Oberschwaben gebrauchen. Denn auch hier ist der Borkenkäfer ein Thema – wenn auch lange nicht in dem Ausmaß wie im Schwarzwald.

Tote Bäume durch den Borkenkäfer im Schwarzwald. (Foto: Julian Zeh)

Mergenthaler und Zeh waren vor Kurzem zwei Wochen im Südschwarzwald bei Schluchsee im Einsatz. Dort hat der Borkenkäfer riesige Löcher in den Wald gefressen. Käferlöcher nennen das die Forstwirte. Diese seien schon von Weitem zu sehen gewesen. An anderer Stelle seien zwar keine Löcher sichtbar gewesen, anhand der Gerippen der Fichten ohne Nadeln sei aber deutlich zu sehen, wo der Borkenkäfer gewütet habe.

In zwei Wochen 800 Bäume geschlagen

Elf Tage haben die beiden Forstwirte im Schwarzwald verbracht und mit dem Fällen und dem Abtransport befallener Fichten alle Hände voll zu tun gehabt. Zuerst habe man in einem sogenannten Käferholzmonitoring festgestellt, welche Bäume vom Befall durch den Borkenkäfer betroffen waren, anschließend habe man die Bäume gefällt und von einem Spezialschlepper aus dem Wald ziehen lassen. In zwei Wochen haben Mergenthaler und Zeh 1000 Festmeter Holz, was ungefähr 800 Bäumen entspricht, geschlagen, erzählen sie.

Die Arbeit sei zwar sehr anstrengend gewesen, meint Zeh. Es sei ihnen aber ein Anliegen gewesen, die Kollegen vor Ort zu unterstützen, die jede Hand gebrauchen können. Außerdem sei es zurzeit schwer, Helfer gegen den massiven Borkenkäferbefall zu finden, weswegen die Forstwirte aus Oberschwaben ausgeholfen haben.

Trockenheit begünstigt das Ausbreiten des Käfers

Für die großen Schäden, durch den Borkenkäfer, im Schwarzwald gibt es zwei Gründe: Zum einen die Trockenheit, und zum anderen die Monokultur, also die Tatsache, dass im Schwarzwald hauptsächlich Fichten wachsen.

Grund für die Trockenheit im Sommer ist der Klimawandel. Sie führt dazu, dass sich die Fichte bei Käferbefall nicht mehr richtig gegen den Borkenkäfer wehren kann. Ist es feucht und kalt, kann die Fichte mehr Harz produzieren und damit die Wunde, die der Käfer gebohrt hat, durch Harz verschließen. Der Borkenkäfer, der sich in den Baum gebohrt hat, wird von dem Harz aufgehalten und erstickt. Ist es aber zu trocken, fehlt dem Baum für die Harzproduktion das Wasser. Der Baum kann sich nicht mehr gegen den Käfer wehren und stirbt ab.

Mischwald ist robuster

Auch die Monokultur im Schwarzwald sorgt dafür, dass der Borkenkäfer, der es hauptsächlich auf Fichten abgesehen hat, reichlich Nahrung findet und sich ungehindert vermehren kann. Würde der Schwarzwald aus Mischwald bestehen, fände der Borkenkäfer auch nicht so viele Fichten, die er befallen kann. Außerdem fühlen sich im Mischwald auch die natürlichen Feinde des Borkenkäfers wie beispielsweise der Specht wohl.

Das Foto aus dem Südschwarzwald zeigt die abgestorbenen Bäume (braun gefärbt). (Foto: Julian Zeh)

Der große Befall des Schwarzwaldes durch den Borkenkäfer, und das Absterben ganzer Flächen biete laut Zeh und Mergenthaler aber auch eine Chance für den Schwarzwald: Denn nun könne nachhaltig aufgeforstet werden, damit der Borkenkäfer in Zukunft weniger Chance hat. Und nachhaltig aufforsten bedeutet die Rückkehr zum Mischwald.

Zurück zum Urzustand

Diese Rückkehr zum Mischwald wäre dann auch eine Rückkehr zum ursprünglichen Zustand des Schwarzwaldes. Denn dieser bestand bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts aus Laubbäumen und Tannen. Erst nachdem dieser ursprüngliche Wald abgeholzt worden war, wurde mit Fichtenmonokulturen wieder aufgeforstet – mit den bis heute bestehenden Nachteilen. Jahrzehntelang war die Fichte nämlich ein wichtiger Wirtschaftsbaum. So wurden Bäume aus dem Schwarzwald über den Rhein bis in die Niederlande transportiert.

In Oberschwaben sieht es noch lange nicht so schlimm aus wie im Schwarzwald, weil auch die Trockenheit im Altdorfer Wald kein so großes Thema ist. Trotzdem steigen auch hier die Temperaturen – vor allem in den niedrigeren Lagen. So gebe es im Altdorfer Wald noch ausreichend Niederschläge. Deshalb, so Mergenthaler, spreche man auch vom ,,Grünen Paradies“ in Oberschwaben und im Allgäu.

Artenvielfalt im Altdorfer Wald

Der Altdorfer Wald, der größte zusammenhängende Wald Oberschwabens, habe zudem den Vorteil, dass es hier eine große Artenvielfalt an Bäumen und Sträuchern gebe – deutlich mehr als im Schwarzwald. Zwar gibt es auch hier einzelne Flächen mit einer Fichtenmonokultur, doch diese sind laut Forstbezirksleiter Bernhard Dingler überschaubar und würden regelmäßig auf den Käfer überprüft. Deswegen halte sich auch die Borkenkäferthematik in Grenzen. Ein großes Pfund des Altdorfer Waldes ist auch die Alpenrandlage, durch die die der Wald mehr Niederschläge bekommt als der Wald in anderen Regionen Deutschlands.

Dennoch wird auch in Oberschwaben der Wald zukunftsfit gemacht, weil der Klimawandel auch hier schon Auswirkungen zeigt. In der Forstsprache spricht man hierbei von Waldumbau. Dabei geht es um die gezielte Aufforstung mit klimaresistenten Baumarten.