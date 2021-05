Forderung: Mehr Zisternen in Bad Waldseer Neubaugebieten

Wie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) mit Sitz in Berlin erläutert, bestehe vor allem bei der Toilettenspülung, die rund 30 Prozent des täglichen Trinkwasserverbrauchs ausmache, ein „großes Einsparpotenzial“. Bei älteren Toiletten fließen laut BMU circa 9 bis 14 Liter pro Spülung durch das WC-Becken, obwohl sechs bis neun Liter für einen „einwandfreien, hygienischen Spülvorgang völlig ausreichen“ würden. In Abhängigkeit vom Spülgut könne die Wassermenge sogar auf drei Liter reduziert werden. Moderne WC-Becken würden in der Regel die Voraussetzungen für einen wassersparenden Gebrauch erfüllen.