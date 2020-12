Foodsharing gerät zum Selbstläufer

Carolyn Mägerlein ist eine Frau, die mitten im Leben steht. Sie hat in Bad Waldsee die Foodsharing-Idee etabliert. Mit durchschlagendem Erfolg. Die Foodsharer besorgen sich nach Absprache Lebensmittel, die sonst weggeworfen werden sollen. Hatte die „Schwäbische Zeitung“ Anfang März noch ihre Sorge um Unterstützung thematisiert, setzte sich ungeachtet von Corona die Erfolgsgeschichte fort.

Inzwischen hat sich das Raumproblem der Bewegung etwas entschärft. War die Suche zunächst noch ein richtiges „Hexenwerk“, wie Carolyn Mägerlein sich ausdrückt, entwickelten sich die Dinge zum Guten. Die Familie Hüfken stellte in der Innenstadt ihren Waschsalon unentgeltlich zur Verfügung. So war es den Foodsharern möglich, dort einen Kühlschrank und einen Stromzähler einzurichten, um die Gebühren korrekt zu erfassen.

Etwas später war Mägerlein auf ihrer Raumsuche beim Kloster in Reute erfolgreich. Als Glücksfall erwies sich der Kontakt zu einer hilfsbereiten Klosterschwester, die kurzer Hand eine Doppelgarage gratis zur Verfügung stellte. Sie veranlasste zusätzlich noch bauliche Veränderungen, die den Bedürfnissen der Sharer entsprachen. Der Reutener Raum – auch FairTeiler genannt –, spielt in der Entwicklung der Bad Waldseer und Reutener Foodsharer eine bedeutsame Rolle. Nun war es auch für die immer mehr interessierten Aulendorfer Bürger möglich, für ihre Lebensmittel einen kürzeren Weg auf sich zu nehmen.

Inzwischen profitieren mehr 400 Interessierte von den geretteten Lebensmitteln und können sich mit Fug und Recht Foodsharer nennen. Doch hat das Ganze auch einen Namen, besser gesagt mehrere. Denn wer sollte überhaupt die Voraussetzungen schaffen, um das andauernd wachsende Projekt zu stemmen? Wer könnte die Unmengen von Lebensmitteln aus unterschiedlichen Geschäften beschaffen? Wer die Verbindungen herstellen, wer neue „Lieferanten“ an Bord holen? Wer sollte die Organisation bewältigen, die Abholung der Lebensmittel, den kostenlosen Transport, die Reinigung der Abholräume – um nur einiges wenige Herausforderungen zu nennen.

Doch die Ausstrahlung der Foodsharerszene bewirkte Erfreuliches. Mittlerweile verfügt Carolyn Mägerlein in ihrer Funktion als „Botschafter“ der Bewegung über nicht weniger als 26 Engagierte. Diese erledigen die aufgezählten Arbeiten, womit letztlich das Projekt am Laufen gehalten wird. Verschiedene Prüfungen berechtigen die 26, den Titel Foodsver, also „Lebensmittelretter“ zu tragen.

War es anfänglich eine Art Blindflug, wie Carolyn Mägerlein sich erinnert, hat sich ihre Idee zu einem bemerkenswerten Werk entwickelt. „Noch immer“, erzählt sie – und man könnte ihr stundenlang zuhören – „treibt es mich um, wenn mir alte Leute von früheren Weihnachten berichten, als man sich nach heutigen Maßstäben gemessen, mit sehr wenigem zufrieden gab. Zwei Generationen später leben wir im Überfluss und werfen die Lebensmittel tonnenweise weg. Da überkommt mich schon ein komisches Gefühl…“

Inzwischen hat Mägerlein erkannt, dass sie mit ihren Gedanken nicht allein ist. Wenn ihr Werk sich zum Beispiel in der Lage sah, nicht weniger als zwei Tonnen zur Verfügung gestellter TK-Pommes in Kürze an ihre Sharer zu verteilen, mag dies eine kleine Belohnung sein für ein Engagement, das Seinesgleichen sucht.