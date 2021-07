Förderverein Klosterberg Reute soll gegründet werden

Eine private Initiative von Freunden des Klosters Reute will das Klosterbergprojekt unterstützen. Hierfür soll ein Förderverein ins Leben gerufen werden. Gründungsversammlung ist am Freitag und 30. Juli.

- Die Franziskanerinnen von Reute können auf weiteren Rückenwind für ihr großes Klosterbergprojekt hoffen. Eine Initiative von Freunden, Unterstützern und Interessierten wird in der Gründungsversammlung am Freitag, 30. Juli, ab 18 den Förderverein Klosterberg Reute aus der Taufe heben.

Wie die Ehrenamtlichen mitteilen, haben die Vorbereitungen bereits vor einigen Monaten begonnen. Auf die Initiative der Stuttgarter Unternehmerin Elles Kärcher hin hätten sich Persönlichkeiten aus Bürgerschaft, Wirtschaft, Kirche und Politik zusammengetan, Vereinsziele beschrieben und einen Satzungsentwurf erarbeitet. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wollen sie mit dem Förderverein nun weitere Unterstützer gewinnen, die sich ideell und finanziell für das Klosterbergprojekt engagieren. „Das unglaubliche Engagement der Franziskanerinnen und ihr Mut, in die Zukunft des Klosters und der Gemeinschaft zu investieren, verdient Unterstützung“, wird Kärcher in der Mitteilung zitiert.

Der Verein solle noch mehr Menschen über die Pläne der Schwestern informieren und für Unterstützung gewinnen. Ziel sei es, das klösterliche und spirituelle Leben in Reute zu erhalten und das Kloster zu öffnen und zu einem Willkommens-Ort für viele Menschen zu gestalten.

Neben der Generalsanierung ihres Mutterhauses wollen die Franziskanerinnen von Reute bekanntlich im historischen Teil des Klosters öffentliche Räume für Besucher und Gäste schaffen. Hier werden Räume für Veranstaltungen und zur Begegnung entstehen. Die Franziskuskapelle wird als gemeinsame Gottesdienststätte für Schwestern und Besucher umgestaltet. Unter der Kapelle entsteht ein neuer Ort der Stille mit dem Gut-Betha-Brunnen als Mittelpunkt. Ein neuer Gästebereich bietet Unterkunft für Menschen, die Interesse am Mitleben oder an spirituellen Angeboten der Schwestern haben. Für diese öffentlichen Bereiche möchte der Förderverein nun Unterstützer und Förderer gewinnen. „Wir freuen uns über jeden, der sich uns anschließt“, so Kärcher. Der Verein solle nach der Gründung in das Vereinsregister eingetragen und die Gemeinnützigkeit beantragt werden.

Die Gründungsversammlung am 30. Juli beginnt um 18 Uhr im Festzelt an der Klosterschreinerei in der Kardinal-von Rodt-Straße in Reute. Interessierte können sich über die E-Mail-Adresse foerderverein@klosterberg-reute.de informieren oder direkt an der Gründungsveranstaltung teilnehmen.