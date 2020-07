Förderverein Kapelle gründet sich früher

Die Gründungsversammlung für den geplanten Förderverein „Kapelle Osterhofen“ findet bereits am Mittwoch, 12. August, um 19 Uhr statt. Als Grund für die Vorverlegung der Veranstaltung in der Gemeindehalle Haisterkirch nannte Ortsvorsteherin Rosa Eisele am Mittwoch die Teilnahme von Bürgermeister Matthias Henne sowie der Beigeordneten Monika Ludy. Beide seien am ursprünglich vorgesehenen Termin verhindert.

Wie berichtet, soll mit Hilfe des neuen Vereines die Kapellensanierung vorangetrieben und eine Spendenaktion initiiert werden. Bei einer „Werbetour“ durch den Haistergau am Dienstag erklärten sich laut Eisele gleich mehrere Bürger dazu bereit, im noch zu wählenden Vorstandsteam mitzuarbeiten. „Wenn man die Leute direkt anspricht, dann ziehen sie alle mit!“, freut sich die Ortsvorsteherin über das Interesse an der Kapelle Osterhofen, die seit Ende 2018 aus Sicherheitsgründen geschlossen ist.