Flohmarkt am Altstadt- und Seenachtfest

Alte Schätze, Gruschd und Kurioses – all das findet man auf dem Flohmarkt, der traditionell am Sonntag des Altstadt- und Seenachtfestes veranstaltet wird. Der Verkauf ist in der Zeit von 10.30 bis 18 Uhr gestattet. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Weiter heißt es, dass Flohmarkthändler ab 7 Uhr ins Flohmarktgebiet einfahren dürfen. Spätestens um 8.30 Uhr müssen sämtliche Fahrzeuge wieder aus dem Flohmarktgebiet gefahren sein.

Auf der Bleichestraße werden die Plätze im „Windhundverfahren“ vergeben. Die Einfahrt in das Flohmarktgebiet erfolgt im Reißverschlussverfahren über die Kreuzung bei der Stadthalle, Ausfahrt bei der Ölmühle. Händlerinnen und Händler müssen nach Entladen der Flohmarktartikel sofort aus dem Flohmarktgebiet ausfahren. Ein Parkplatz ist auf dem Bleicheparkplatz beziehungsweise auf dem angrenzenden Parkplatz reserviert.

Für das Flohmarktgebiet Wurzacher Straße, Gut-Betha-Platz und Hauptstraße gibt es wie bisher feste Platzvergaben. Für die Bereiche Gut-Betha-Platz und Hauptstraße befindet sich der Parkplatz für die Flohmarktbeschicker auf dem Bleicheparkplatz. Die Zufahrt ist dabei nur über die Steinacher Straße/Stadthalle möglich. Den Flohmarktbeschickern der Wurzacher Straße wird der Friedhofparkplatz zugewiesen.

Aus Sicherheitsgründen kann der Flohmarkt in der Wurzacher Straße nur einseitig belegt werden.

Auch die kleinen Mitbürger nehmen gerne am Flohmarkt teil. Kinder bis 15 Jahren haben deshalb die Möglichkeit, ihren Flohmarktstand auf dem Parkplatz und der Grünfläche bei der Ölmühle aufzubauen. Die Standplätze für Kinder sind kostenlos.