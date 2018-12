Bei einer Firma geriet am Sonntag gegen 15 Uhr Beim Ried in Bad Waldsee ein Kamin in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge hatte tiefschwarzen Rauch und Funkenflug aus dem Kamin der Heizungsanlage aufsteigen sehen und alarmierte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Waldsee konnte den Brand rasch löschen. Wie hoch der Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden.