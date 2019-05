Flamencorhythmen in der Buchhandlung

Das letzte Konzert von K.i.d.Kat (Kultur in den Katakomben) vor der Sommerpause naht. Am Samstag, 25. Mai, findet um 20 Uhr in der Stadtbuchhandlung Bad Waldsee das Flamenco-Jazz-Konzert von Pedro Sanz und Alexander Sputh statt.

Sanz widmet sich laut Mitteilung bereits seit seinem zehnten Lebensjahr dem Gitarrenspiel, nahm Unterricht bei namhaften Lehrmeistern wie Juan Alba, Ramón Montoya und Andrés Batista. Auf La Palma gründete er verschiedene Flamenco-Fusion-Projekte. Der Jazz-Gitarrist Alexander Sputh entschied sich im Alter von 20 Jahren für eine professionelle Musikerlaufbahn. Er arbeitete mit Sigi Busch, Ingfried Hoffmann, Paul Shigihara, Jean Louis Rassinfosse, Markus Stockhausen zusammen. Seit 1987 lebt er überwiegend auf der Kanareninsel La Palma. Hier lernte er 1992 Pedro Sanz kennen. Eine Besonderheit von Sputh ist seine virtuose Pfeiftechnik, die er wie ein weiteres Instrument einsetzt.

Der Kartenvorverkauf beginnt in der Stadtbuchhandlung Bad Waldsee am 30. März. Das Kartenkontingent ist begrenzt. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre zahlen im Vorverkauf 12 Euro und an der Abendkasse 16 Euro. Kartenreservierungen per E-Mail an k.i.d.kat@gmx-topmail.de