Flachdach am Gymnasium wird saniert

Ein Déjà-vu dürften einige Stadträte in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am Dienstabend gehabt haben. Schließlich stand neuerlich die Sanierung der beiden Flachdächer des Gymnasium-Hauptbaus auf der Tagesordnung. Der Sanierung hatte das Gremium schon im Januar 2017 zugestimmt. Was war passiert?

Der Verwaltungsausschuss hat der Sanierung der Flachdächer im zweiten und dritten Obergeschoss des Gymnasiums bereits im Januar 2017 zugestimmt. Die Gesamtkosten wurden damals auf 280 000 Euro beziffert – ohne Nebenkosten. „Die Baumaßnahme konnte aber aufgrund von personellen Engpässen und eiligeren Projekten durch den Fachbereich Bau, Abteilung Hochbau, nicht im dafür geplanten Zeitrahmen abgearbeitet und umgesetzt werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage dazu. Durch die nun zusätzlich eingeplanten Nebenkosten und durch die Preissteigerung in den Jahren 2018/2019 würden sich die Gesamtkosten nun auf 352 000 Euro belaufen.

Aufgrund der Verzögerung musste außerdem auf eine bereits zugesagte Landesförderung in Höhe von rund 41 000 Euro verzichtet werden. Doch hier hatte die Stadt auch eine positive Nachricht im Gepäck. Ein Antrag eines derzeit laufenden Förderprogramms wurde bestätigt. Die Stadt erhält aus dem Fördertopf rund 53 000 Euro. Ein weiterer Antrag bei einem anderen Förderprogramm ist zudem gestellt. Bei einem positiven Bescheid winken der Stadt rund 116 000 Euro. Dann müsste auf das Fördergeld in Höhe von 53 000 Euro verzichtet werden, da eine Kumulierung bei diesem Projekt nicht möglich ist.

Um den Weg für die Baumaßnahme frei zu machen, musste das Gremium den Beschluss aus dem Jahr 2017 wieder aufheben. Einstimmig kippte der Ausschuss den Beschluss, um die Sanierung im gleichen Zug neu zu beauftragen. Die Sanierung wird erforderlich, weil die Dachabdichtung teilweise undicht ist. Und so sollen die Dächer neu gedämmt und abgedichtet werden. Gemäß Planung sollen die Arbeiten von August bis November – bei laufendem Schulbetrieb – durchgeführt werden. „Mit Störungen ist zeitweise zu rechnen“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Eben jene Auskunft zu den Störungen fiel Bernadette Behr auf. Die Freie Wählerin hakte hierzu nach und erhielt von Andreas Heine vom Bauamt die Information, dass „wir versuchen die Störungen zu minimieren, aber wir können nicht alles über die Sommerferien machen“. Baulärm kann also auch während dem Unterricht zu hören sein. „Lautstarke Arbeiten wollen wir in den Herbstferien durchführen“, relativierte Heine.

Stefan Senko (FW) führte die Langlebigkeit eines Pultdachs im Vergleich zum Flachdach auf, woraufhin Heine die Kostenfrage stellte. Und: „rein baulich bekommt man es anders nicht hin“, meinte Heine und beendete die Dachfrage damit. Rita König (SPD) wollte vor dem Hintergrund der Schul- und Schülerzahlentwicklung wissen, ob weitere Räume auf dem Flachdach aufgestockt werden können. Heine bestätigte. „Rein statisch ist das möglich, aber derzeit nicht in Planung.“