Die Waldburg-Zeil Kliniken feiern in diesem Jahr das 60-jährige Bestehen ihres Unternehmens. Unter dem Motto „Fit in die Zukunft“ finden 2018 an allen Standorten sportlich-bewegte Festveranstaltungen statt. Wie die Kliniken in einem Pressetext berichten, wird als Symbol für den Zusammenhalt aller Kliniken ein Staffelstab von Klinik zu Klinik gereicht. Am 6. März feierten fast 100 Kollegen in der Klinik im Hofgarten den Auftakt in das Jubiläumsjahr. „Fit für die Zukunft und fit in die Zukunft wollen wir auch als Unternehmen gehen“, sagte Klinikdirektor Erwin Lohmer in seinem Grußwort.

Stetige Veränderung

„Wir setzen als Klinikverbund auf ein betriebliches Gesundheitsmanagement genauso wie auf strategische Weichenstellung in Richtung Digitalisierung.“ Dabei sei der Wandel im Gesundheitswesen und damit auch im Unternehmen die Konstante, so Christian Baumbach, Mitglied der Unternehmensführung der Waldburg-Zeil Kliniken, „von der klassischen Kur zur intensiven, medizinischen Rehabilitation, und modernen Anschluss-Heilbehandlung – gemeinsam halten wir durch stetige Veränderung den vielfältigen Herausforderungen stand.“

Basis dieser Wandlungsfähigkeit seien die Mitarbeiter der Waldburg-Zeil Kliniken. Dabei trage der Haustechniker genauso zur Wohlfühlatmosphäre für Patienten bei wie der Therapeut, die Reinigungsdame oder die Servicekraft, ergänzte Baumbach. Wichtig sei auch der Zusammenhalt in der Klinik. Das spüre man besonders in der Klinik im Hofgarten. Erst letztes Jahr habe man mit vielen Jubilaren unter anderem vom Standort Bad Waldsee insgesamt 600 Jahre Betriebszugehörigkeit bei den Waldburg-Zeil Kliniken feiern dürfen. Eine Mitarbeiterin ist gar seit vier Jahrzehnten in der Fachklinik für Orthopädie beschäftigt.

Aktionen im Haus

Lebendig gestaltete sich der Jubiläumstag in Bad Waldsee. Den ganzen Tag über fanden im Haus sportlich-bewegte Aktionen statt: Die Reinigungskräfte setzten sich mit ergonomischem Staubsaugen, Wischen und Heben auseinander. Die Servicekräfte, die den ganzen Tag auf den Beinen sind, erprobten im Speisesaal, wie das gesünder und rückenschonender ablaufen könnte. Alle anderen Mitarbeiter waren zum Faszientraining bei Peter Hörnle aus dem Bewegungszentrum eingeladen. Höhepunkt des Tages war der Vortrag von Bernhard Bitterwolf über die „10 o’schwäbischen Tipps für die Xondheit“ mit musikalischen Einlagen: Ein Lied auf der Gitarre über Kartoffelsalat zum Tipp „essa!“, das Kuhglockenspektakel zum Tipp „loosa!“ sowie ein Ratespiel zum Tipp „singa!“. Einige Mitarbeiter wie auch Klinikdirektor Erwin Lohmer wurden aktiv, zum Beispiel in Form von Ratespielen, mit einbezogen. Das Spektakel endete mit einem fulminanten Bewegungsfinale der „Choreografin“ Ute Witt von der Rheumaliga Baden-Württemberg zu rockiger Musik.

Als nächstes geht der Waldburg-Zeil Staffelstab an das Parksanatorium Aulendorf. Diplom-Sportlehrer Alexander Feilmeyr wird dazu von Bad Waldsee nach Aulendorf laufen und den Staffelstab weiterreichen. Das Parksanatorium Aulendorf und seine Mitarbeiter feiern dann am 19. März.