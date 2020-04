Firma Rafi unterstützt Arbeit des Kinderschutzbundes

Bereits seit vielen Jahren ist die Waldseer Firma Rafi-Systec der private Hauptsponsor des Kinderschutzbundes (KSB) in Bad Waldsee. Geschäftsführer Peter Dornheim (Mitte) erklärt Traudel Bernhard (links) und Walter Ritter (rechts), dass er als Vater von vier Kindern vor allem benachteiligte Kinder in der Region unterstützen möchte, heißt es in einer Pressemitteilung des Kinderschutzbundes.Die Vertreter des Kinderschutzbundes durften einen Schecküber 5000 Euro entgegen nehmen.

Wie im vergangenen Jahr soll die Spende für das Schulranzen-Projekt des KSB verwendet werden. Der Kinderschutzbund möchte Kindern aus finanziell schwachen Familien beim Schulstart Chancengleichheit ermöglichen und ein sicheres Selbstwertgefühl bei der Einschulung geben. Daher erhielten im vergangenen Jahr 33 Jungen und Mädchen zum Schulstart einen neuen Schulranzen mit Zubehör.

Ganz wichtig ist bei dieser Aktion, dass die Kinder nicht erfahren, dass der Schulranzen gespendet wurde, um eine Stigmatisierung zu vermeiden. An rund 35 bis 40 Kinder werden daher über die Erzieherinnen in den Kindergärten in Bad Waldsee und in Aulendorf nach Ostern die neuen Schulranzen direkt an die Eltern ausgegeben.