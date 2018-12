Firma Nold ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Firma Nold Hydraulik und Pneumatik hat Mitarbeiter für ihre langjährige Treue zum Unternehmen geehrt. Laut Pressemitteilung sei es in der heute schnelllebigen Zeit eine Besonderheit, dass sich Mitarbeiter so lange an ein Unternehmen binden. „Das spricht eindeutig für ein gutes Betriebsklima“, sagte Markus Nold. Die Firma Nold Hydraulik + Pneumatik besteht seit 39 Jahren und hat an den vier Standorten 110 Mitarbeiter beschäftigt. Dir Jubilare sind: 10 Jahre: Nils Daettlaff, Jörg Schlögel, Igor Franz, Sven Stieb und Ralph Schindler; 20 Jahre: Günther Hiller und Dirk Dressler; 30 Jahre: Helmut Mönig und 35 Jahre: Berta Rastic.