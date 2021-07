Finissage im Seenema

Die vergangenen Wochen waren eher die Zeit für stille Kunstbetrachtungen. So konnte man die feinen Papier- und Flechtarbeiten, die seit dem 11. April in den Räumen des Stadtkinos Seenema ausgestellt waren, nur in kleinen persönlichen Führungen bestaunen. Am Sonntag, 11. Juli, ist letztmalig eine Besichtigung im Rahmen einer Finissage möglich.

Die in Ravensburg lebende Papierkünstlerin Carola Weber-Schlak, ist bekannt für ihre, der Konkreten Kunst angelehnte Formensprache. Selbst gelernte Goldschmiedemeisterin, hat sie sich vor fast 20 Jahren dem Material Papier zugewandt und bearbeitet es seitdem in vielfältiger Weise. Farbe und Form sind untrennbar mit ihren oft dreidimensionalen Papierobjekten verbunden. Das Papier wird geschnitten, gedreht und geflochten und gefaltet. Farbverläufe und immer wieder das Spiel mit Licht und Schatten machen ihre Werke so spannend und lassen die verschiedensten Blickwinkel zu. Neue und passend hinzu kommen ihre Wandobjekte aus geflochtenen Paketbändern. Kleine Farbspielereien dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Die Finissage am Sonntag, 11. Juli, findet zwischen 12 und 16 Uhr statt. Die Künstlerin ist anwesend und spricht um 12 Uhr und um 14 Uhr zu ihren Werken. Um Einhaltung der Corona-Regeln wird gebeten.