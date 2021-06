Fingerfood, Small Talk und Beuys

Die VHS Bad Waldsee bietet in den kommenden Wochen abwechslungsreiche Kurse und Tagesfahrten an. Das Programm reicht laut Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee von kleinen Häppchen der internationalen Küche, über die Kunst des Small Talks bis hin zu einer Tagesfahrt in die Staatsgalerie Stuttgart.

Der BUND Ravenburg-Weingarten bietet am Mittwoch, 30. Juni, von 18 bis 20 Uhr einen Workshop mit dem Thema „Minimalismus in kleinen Schritten - weniger ist mehr!“ an. Gemeinsam soll das Konsum- und Kaufverhalten der Teilnehmer unter die Lupe genommen und Alternativen besprochen werden. Zudem wird überlegt, wie Aspekte der Minimalismus-Bewegung in das Leben mit aufgenommen werden können. Der Kurs findet in Raum 2 der VHS im Klosterhof 2 in Bad Waldsee statt und kostet bei zehn bis 15 Teilnehmern 19 Euro.

In Italien heißen sie Antipasti, in Spanien Tapas, in Frankreich Amuse Gueule. Die gehobene Gastronomie bietet diese raffinierten kleinen Häppchen oft als Starter eines Menüs an, aber auch bei Sektempfängen und als Partysnacks sind sie beliebt. Joseph E. Henneberger bereitet mit den Teilnehmern einige dieser Köstlichkeiten mit Fisch, Schalentieren, Fleisch und vegetarisch zu. Mitzubringen sind eine Schürze, ein scharfes kleines Messer, Lebensmittelbehälter und 15 Euro für die Lebensmittel. Der Kurs findet am Mittwoch, 7. Juli, beziehungsweise Mittwoch, 21. Juli, jeweils von 18 bis 22 Uhr in der Schulküche der Durlesbach-Grundschule in Reute statt und kostet bei acht bis zehn Teilnehmern 52 Euro.

Mit der Bahn geht es am Donnerstag, 8. Juli, nach Nördlingen, wo Mittelalter auf Geologie trifft. Letzer An- und Abmeldetag ist der 1. Juli, Abfahrt ist um 8.50 Uhr am Bahnhof Aulendorf. Die Tagesfahrt kostet bei zehn bis 15 Teilnehmern 49 Euro.

Heidrund Edel führt am Donnerstag, 8. Juli von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr in Raum 2 der VHS in die Kunst des Small Talks ein. Freundlich und offen auf Menschen zugehen zu können, ist das Hauptziel dieses Seminars. Der Kurs kostet bei acht bis zehn Teilnehmern 21 Euro.

Zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys widmet die Staatsgalerie Stuttgart dem Künstler eine Ausstellung, die sich mit den Präsentationsweisen seiner Arbeiten auseinandersetzt. Bernd Friedrich leitet eine Tagesfahrt mit Besuch der Staatsgalerie und drei Stunden Freizeit in Stuttgart am Donnerstag, 15. Juli, an. Letzter An- und Abmeldetag ist der 8. Juli. Die Fahrt beginnt um 10.50 Uhr am Bahnhof Aulendorf, die Rückkehr ist für 19.55 Uhr vorgesehen. Kosten bei zehn Teilnehmern je 45 Euro.

Beate Scheffold bietet eine Tagesfahrt nach Landsberg am Lech inklusive Stadtführung mit Töpfermarkt an. Treffpunkt ist am Samstag, 24. Juli, um 10.30 Uhr am Bahnhof Aulendorf. Die Fahrt kostet bei zehn bis 15 Teilnehmern 54 Euro. Die Rückkehr ist für 18.55 Uhr geplant.