Finale für die Waldseeachter

Am kommenden Wochenende geht es für den Waldseeachter zum Ruderbundesliga-Finale nach Münster. Auf dem Aasee geht es bei den Frauen und Männern um die begehrten Titel des Liga-Champions und die Medaillen.

Für den Waldseeachter geht es darum, Platz 17 zu verlassen. lediglich das Team aus Lübeck liegt hinter den Kurstädtern. Mit Frankfurt und Dresden sind jedoch zwei Teams in Schlagdistanz.

„Primär wollen wir an unsere Leistung aus Hannover und Leipzig (Platz 13 und 14) anknüpfen und fünf schöne Rennen zeigen. Wir geben alles. Was dann schlussendlich in der Abschlusstabelle raus kommt hat auch mit den Ergebnissen der Konkurrenz zu tun und interessiert und nur zweitrangig“, berichtet Kapitän Sebastian Wenzel in der Mitteilung des Vereins. „Wir wollen am letzten Renntag noch mal mit Spaß an die Sache rangehen und mit einem für uns zufriedenstellenden Renntag die Saison beenden. Schließlich kann man ja nie sicher sagen, ob es in der nächsten Saison wieder klappt, ein Team für die Ruderbundesliga zusammen zu bekommen“, ergänzt Schlagmann Leo Seebold.

Bei den Männern hat Berlin beste Chancen, seinen Titel zu verteidigen. Mit sieben Punkten Vorsprung auf Münster, müsste schon viel schief laufen. Bei den Frauen sieht es an der Spitze deutlich spannender aus. Hier liegen die Teams aus Kettwig und Potsdam vor dem letzten Renntag mit jeweils 30 Punkten zusammen auf Tabellenplatz 1.

Für den Waldseeachter in Münster am Start: Leo Seebold, Niklas Wiest, Johannes Wiest, Fabian Wiest, Stefan Leißle, Sebastian Wenzel, Philipp Bauer, Sebastian Weiße, Tobias Weißenhorn und Steuermann Oskar Wild.