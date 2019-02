Fimpel: „Die Pyramide ist ein Publikumsmagnet“

Es ist ein Höhepunkt bei jedem Umzug: Die Schrättelespyramide. Doch wie viel Training, Schweißperlen und Mut steckt eigentlich dahinter? Wolfgang Heyer hat mit Christoph Fimpel von den Schrättelesturnern über die akrobatische Fasnet gesprochen.

Herr Fimpel, stört die Maske bei den akrobatischen Figuren eigentlich?

Man hat schon ein eingeschränktes Sichtfeld. Aber deswegen trainieren wir das ja, damit jeder weiß, auf welcher Position er zu stehen hat.

Was ist die größte Herausforderung bei der Pyramide?

Einerseits die Maske, andererseits das Häs. Der Rock geht schon manchmal im Weg um. Es ist eben etwas komplett anderes, als wenn man das in Turnklamotten machen würde.

Welche Position in der Pyramide ist am kniffligsten. Oben in der Höhe oder unten, wo das Gewicht ausgehalten werden muss?

Je höher, desto kniffliger wird es. Da befindet man sich schon in einer beachtlichen Höhe. Und man läuft auch nicht auf dem Boden, sondern auf den Rücken der Anderen nach oben. Das ist nicht einfach.

Wie häufig trainieren die Schrättelesturner überhaupt?

Wir treffen uns vor der Fasnet vier Mal für je zweieinhalb Stunden in der Turnhalle und üben die Pyramide, Bockspringen, Besenlupfen, den Barren und den Wurm.

Was ist denn der Wurm?

Da steht einer auf allen Vieren und hat die Beine gestreckt. Dann kommen vier oder fünf Schrättelesturner dazu und legen die Beine auf den Rücken und die Hände auf den Boden und im Idealfall setzt sich der Wurm dann in Bewegung (lacht).

Aber die Königsdisziplin ist die Pyramide, oder?

Ganz klar, ja. Wenn sechs Leute unten die Basis bilden, dann besteht die Pyramide aus insgesamt 21 Schrättelesturnern. Das ist dann schon ein Publikumsmagnet, weil es einfach beeindruckend aussieht.

Wie kam es überhaupt zur Idee, während des Umzugs zu turnen?

Soweit ich weiß, wurde das vor etlichen Jahren einfach mal bei einem Umzug ausprobiert – ohne Training. Und weil es so gut ankam, hat man es fortgeführt und ausgebaut.

Was macht die Fasnet als Schrättelesturner besonders?

Man hat gemeinsam Spaß und ist als Gruppe unterwegs. Am Gumpigen gehen wir in Waldsee vor dem Umzug auch von Haus zu Haus und nach dem Umzug in die Stadthalle und vors Rathaus.