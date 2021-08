Filmgenuss unter freiem Himmel

Vom Donnerstag, 19., bis Sonntag, 22. August, werden vor dem Erwin-Hymer-Museum vier Kinofilme unter freiem Himmel gezeigt, bei schlechtem Wetter ersatzweise zeitgleich im Saal des Museums. Dies teilt das Stadtkino Bad Waldsee mit.

Start des Kino-Events ist am Donnerstagabend mit dem Film „303“. In diesem Roadmovie huldigt Regisseur Hans Weingartner dem legendären Camper 303 von Hymer, erzählt aber auch eine lebenshungrige und romantische Liebesgeschichte zwischen Berlin und Gibraltar.

Am zweite Abend entführt die mongolische Regisseurin Byambasuren Davaa („Die Geschichte vom weinenden Kamel“) mit ihrem neuesten Spielfilm „Die Adern der Welt“ in die atemberaubende Landschaft ihres Volkes. Doch das Familienidyll und das Nomadenleben wird immer mehr von ausländischen Bargbaukonzernen bedroht.

Am Samstag steht eine Doku mit einem nicht ganz kurzen Titel auf dem Programm: „Verplant – Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren“. Regisseur Waldemar Schleicher wird den Film persönlich in Bad Waldsee vorstellen und anschließend mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Den Abschluss bildet am Sonntag die britische Komödie „Dream Horse“, eine unglaubliche, aber wahre Geschichte um ein Rennpferd – in der Hauptrolle Toni Colette.

Filmstart ist jeweils um 20.30 Uhr, Einlass ab 19.45 Uhr. Der Eintritt beträgt 7,50 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Erwin-Hymer-Museum oder an der Abendkasse. Nach Möglichkeit sollte der eigene Camper- oder Gartenstuhl mitgebracht werden. Das Open-Air-Kino ist eine Kooperationsveranstaltung des Stadtkinos Seenema, des Erwin-Hymer-Museums, der Stadt Bad Waldsee und Veranstaltungstechnik Johannes Knoll.