Der Katholische Frauenbund veranstaltet in Kooperation mit dem Stadtkino „Seenema“ einen Filmabend mit anschließendem Filmgespräch. Gezeigt wird am Mittwoch, 28. November, um 19 Uhr der Film „Die Göttliche Ordnung.“ Im Anschluss wird Ulrich Kees, Mitarbeiter im Kreisarchivar Ravensburg, auf das Frauenwahlrecht und die ersten Frauen in den politischen Ämtern in der Region eingehen.