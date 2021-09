Film im Stadtarchiv gedreht

Für den Dokumentarfilm „Lange Schatten des Schweigens – eine deutsch-niederländische Familiengeschichte im Kontext von Judenverfolgung, Besatzung, Nationalsozialismus und Widerstand“ fanden Dreharbeiten im Stadtarchiv statt. Professor Rudolph Leiprecht von der Universität Oldenburg, der in Bad Waldsee geboren wurde, hat mit einem niederländischen Filmteam den Stadtarchivar von Bad Waldsee, Michael Tassilo Wild, interviewt und sich historische Dokumente präsentieren lassen.

Das Projekt entstand aus einer Forschungsarbeit heraus und zeigte den Weg einer Familie zwischen Verfolgung in der NS-Zeit und Aufarbeitung in der jungen Bundesrepublik. Zahlreiche Zeugnisse aus dem Waldseer Stadtarchiv und anderen Einrichtungen, wie der Gedenkstätte in Auschwitz, illustrieren diesen eindrucksvoll.

Es ist geplant, den fertigen Film 2022 in Kooperation mit der Seenema-Genossenschaft in Bad Waldsee vorzuführen.