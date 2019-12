Figurentheater „Unterwegs“ gastiert in Stadtbücherei

Das Figurentheaterstück „Tomte Tummetott“ nach Astrid Lindgren für große und kleine Spurensucher ab vier Jahren führt das Figurentheater „Unterwegs“ am Samstag, 21. Dezember, um 15 Uhr in der Stadtbücherei Bad Waldsee auf. Laut Vorschau kostet der Eintritt vier Euro, Karten gibt es im Vorverkauf.

Aus dem Inhalt: Nun ist es Nacht. Der alte Bauernhof schläft. Alle schlafen. Alle, außer einem... Tomte Tummetott. In einem Winkel auf dem Heuboden wohnt er und nur des Nachts kommt er hervor und wacht. Niemand hat Tummetott je gesehen, doch alle wissen, dass er dort wohnt. Wie ist es hell in dieser Nacht. Die Sterne scheinen und da schleicht Mikkel, der Fuchs. Ein alter Tomte weiß, wie hungrig ein Fuchs sein kann. Aber die Hühner von diesem Hof darf niemand stehlen. Hühner?, sagt der Fuchs? Wer will denn Hühner stehlen?