Figurentheater gastiert im Wohnpark am Schloss

Das Figurentheater Unterwegs mit Angelika Jedelhauser ist von 15. bis 17. Januar mit dem Märchen „Nils Karlsson-Däumling“ von Astrid Lindgren zu Gast im Waldseer Wohnpark am Schloss. Eine öffentliche Aufführung ist am Mittwoch, 16. Januar, um 15 Uhr im Festsaal vorgesehen. Die Vormittagsaufführungen sind reserviert für angemeldete Gruppen aus Kindertageseinrichtungen und für die Bewohnerschaft.

Zum Inhalt dieses Stückes, das die schwedische Kinderbuchautorin Lindgren skandinavischen „Schlüsselkindern“ widmete: Tief traurig ist Bertil und er kann sich gar nicht vorstellen, dass sich das jemals wieder ändern könnte. Opa ist nicht mehr da. Doch es knirscht und rumpelt in dessen Werkzeugschrank: Da drin wohnt jemand. Ein Däumling. Er heißt Nils und von nun an wird alles zum Abenteuer: heizen, essen, schlafen gehen und sogar Füße waschen. Ein liebevolles Stück über die Großartigkeit von Freundschaft, heißt es in der Ankündigung der St.-Elisabeth-Stiftung.

Das 45-minütige Figurenspiel ist eine Kombination aus Schauspiel und Figurentheater und eignet sich für kleine und große Zuschauer ab vier Jahren. Für die Regie verantwortlich zeichnete Ulrike Andersen vom Figurentheater Bremerhaven, für Figuren, Bühne und Musik Angelika Jedelhauser. Die Stücke des Figurentheaters Unterwegs aus Bad Waldsee-Reute erzählen von berühmten und weniger bekannten Helden, nehmen die Zuschauer mit auf die Reise in ferne Welten oder auch einfach um die Ecke, auf den Dachboden, nach Hause - und das immer voller Reiselust, Witz und Poesie. Angelika Jedelhauser studierte Figurentheater an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Nach Lehr- und Wanderjahren an städtischen Puppentheatern gründete sie 2002 in Berlin ihr eigenes Figurentheater.