Figürliches aus Leere und Verdichtung

Wie bringt Axel F. Otterbach immer diese interessanten Leute in die Kleine Galerie? muss man sich wieder einmal bei dieser Ausstellung fragen. „Gespinste“ heißt sie und ebenso kryptisch sind die Arbeiten von Angelika Zeller, die 1989 bis 1995 freie Kunst an der UdK in Berlin studiert hat und in Tübingen lebt. Sie zeigt hier Arbeiten aus den letzten 20 Jahren.

Axel F. Otterbach machte sich in seiner Begrüßung auf launige und hintersinnige Art über den Ausstellungstitel Gedanken und Laudator Thomas Warndorf griff den 'Faden' auf. Und es geht tatsächlich um Fäden, Drähte und Haare bei diesen Gespinsten, die nur entfernt - und aus der Entfernung tatsächlich erst richtig erkennbar - Zeichnungen assoziieren lassen. Flach und doch durch ihre Leerstellen und ihre irritierende Haptik als Volumina erfahrbar, sind sie ebenso schwebend wie unwirklich, einer Zeichnung auf genarbtem Büttenpapier mit weichem Bleistift vielleicht noch am Ähnlichsten. Tatsächlich findet man im Kunstbereich keinen Vergleich. Damit beschäftigte sich unter anderem Thomas Warndorfs glänzend durchdachte und inspirierte Einführung, denn zu einer eigenen Kunstform muss es auch eine besondere geistige Herleitung geben. Sicher gab es unzählige mit Faden gestickte Bilder in alter Zeit oder geometrische aus gespannten Fäden und aus Roboterhand in der Moderne. Aber hier sind Menschenhaare oder Kunsthaare mit der Nadel zusammen genäht, von feinen Kupferdrähten oder schwarzem Draht halt- und strukturgebend konturiert. Nach und nach lassen sich darin, wenn man etwas Abstand nimmt, meist weibliche Figuren in unterschiedlichen Körpergesten schemenhaft erkennen - eine Kalligraphie in Haar. Das Haarmaterial sammelte die Künstlerin übrigens zunächst privat, heute kauft sie es über das Internet. Sie färbt oder bearbeitet es nicht, nur beim Kunsthaar taucht ab und zu dezent eine leichte Farbe auf.

Zeller arbeitet aber auch mit Fäden jeglicher Art - das kann von dünnsten oder dickeren Wollfäden, vom Nähfaden bis zum Leinenzwirn alles sein; manche tränkt sie etwas mit Hasenleim, der sich wieder lösen lässt. Wichtig ist das Fehlen von Farbe, es sind alle Naturtöne von weiß über grau und braun bis schwarz dabei. Dadurch wirken die Arbeiten zart, tonig, wie ein verwandeltes Naturgewebe, wie ein Blattskelett.

Bei älteren Arbeiten wie einem Kinderkopf oder einer Maske, die ganz bestickt sind oder einem skurrilen Wandobjekt, bei Fadenstickereien mit Figuren oder Szenen auf alten Tüllgardinen oder einem Kinderbadeanzug begegnet dem Auge etwas gänzlich Anderes, nämlich eine Art ironischer Botschaft auf einem Utensil aus der bürgerlichen Alltagswelt. Bei den ephemeren und höchst fragilen Figurenszenen jedoch - die trotz ihrer zeitgenössischen Titel in der Komposition nicht selten an antike Friese, Pieta-Darstellungen oder barocke Gemälde gemahnen - und der überaus erstaunlichen Reihe „Winde“, unter denen Haltungsgesten zu verstehen sind, packt einen eine Ahnung vom fragilen Wesen der menschlichen Seele.