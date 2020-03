Fieberambulanz war kurz Thema im Gemeinderat

Von Schwäbische Zeitung

Lieber Leserinnen und Leser,

Ihre Solidarität in der Corona-Krise ist riesig. Der Wunsch von vielen Leserinnen und Lesern anderen Menschen zu helfen, zeigt, was eine Gesellschaft in einer solchen Ausnahmesituation zu leisten vermag. Das ist toll und macht Mut.

Wir haben deshalb vor wenigen Tagen eine Aktion gestartet: SCHWÄBISCHE BRINGT ZUSAMMEN.

Gleich vorbeischauen:

Die Resonanz ist jetzt schon enorm.