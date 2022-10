Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag an die Döchtbühlschule ausgerückt. Ein Unbekannter hatte dort laut Polizeibericht für die Auslösung der Brandmeldeanlage gesorgt, indem er mehrere brennende Streichhölzer auf einer Toilette in einen Papiermülleimer geworfen hatte. Es kam zu einer Rauchentwicklung, die den Alarm auslöste. Ein Schaden entstand nicht.