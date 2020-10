Feuerwehr rückt zweimal aus

Gleich zweimal ist die Feuerwehr am Mittwoch ausgerückt, weil Brandmeldeanlagen in Bad Waldsee Alarm schlugen.

Zunächst löste laut Mitteilung gegen 10 Uhr eine Brandmeldeanlage in einem Seniorenwohnheim in der Steinacher Straße aus, woraufhin der Löschzug der Abteilung Stadt losfuhr. Die Erkundung durch die Feuerwehr vor Ort ergab als Auslösegrund eine leichte Rauchentwicklung durch eine Therapie in einer Praxis. Der Bereich musste nur gut belüftet werden.

Gegen 11.06 Uhr kam es zu einem Alarm in einem Verwaltungsgebäude in der Maximilianstraße. Erneut rückte der Löschzug der Abteilung Stadt aus. Ursache für den Alarm war diesmal eine leichte Rauchentwicklung durch einen defekten Akkus eines Rechners. Die Büroräume wurden ebenfalls belüftet, auch hier war kein weiterer Einsatz erforderlich.