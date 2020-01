Feuerwehr rückt zu Kaminbrand aus

Ein Kaminbrand in der alten Bachgasse in Reute-Gaisbeuren hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Montag gegen 12 Uhr zu dem Einsatz. Sogenannter Glanzruß hatte zu dem Feuer geführt. Dank des Einsatzes der Feuerwehrleute der Abteilungen Stadt und Reute-Gaisbeuren konnte der Brand schnell gelöscht werden. Am Kamin entsand kein Schaden.