Feuerwehr löscht Brand in Grastrocknungsanlage

Zu einem Brand in einer Grastrocknungsanlage in Gaisbeuren musste die Freiwillige Feuerwehr am Freitagmorgen gegen 4 Uhr ausrücken. Bei der Wiederinbetriebnahme der Anlage nach einem technischen Defekt gab der Brenner zu viel Feuer in die Trocknungstrommel, weshalb sich laut Polizeibericht Glutnester bildeten. Während der Betriebsleiter die Anlage sofort stoppte, wurde die Trocknungstrommel mit Wasser geflutet, um eine mögliche Ausbreitung von Glutnestern über die Anlage hinaus zu verhindern. Die Feuerwehr, die mit 30 Mann im Einsatz war, konnte durch ihren raschen Einsatz größeren Schaden verhindern.