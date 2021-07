Ein Kleinkind hat sich am Dienstagabend auf einem Parkplatz in der Straße „Ballenmoos“ in Bad Waldsee versehentlich in einem Pkw eingeschlossen. Der einjährige Bub konnte laut Polizei durch die anwesende Großmutter nicht wieder befreit werden, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Bad Waldsee dem Kind mit einem Werkzeug die Tür öffnete.