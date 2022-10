Feuerwehr Bad Waldsee hält wieder Kirbe-Übungen ab

Die Feuerwehr Bad Waldsee veranstaltet nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder die beliebten Kirbe-Übungen in der Stadt und in den Ortschaften. Aufgrund der Bauarbeiten in der Altstadt, gibt es ein paar Änderungen. Das ist geplant.

Den Auftakt der Kirbe-Übungen macht die Jugendfeuerwehr am Samstag, 15. Oktober, um 14 Uhr mit einer Übung auf dem Parkplatz beim Dorfgemeinschschaftshaus in Mittelurbach. Gezeigt wird laut Mitteilung der Feuerwehr ein Löschangriff. Anschließend findet die Hauptversammlung der Jugendfeuerwehr im Feuerwehrgerätehaus im Ballenmoos statt.

Am Sonntag ist in Michelwinnaden etwas los

Am Sonntag ist traditionell in Michelwinnaden etwas geboten. Dieses Jahr findet die Übung bereits um 10.15 Uhr statt. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, simuliert die Übung einen Zusammenstoß zwischen Auto und Baum. Im Anschluss lädt die Abteilung Michelwinnaden zu Frühschoppen und Mittagstisch mit Saumagen ein. Auch für Kaffee und Kuchen sei gesorgt.

Der Kirbemontag beginnt um 13.30 Uhr mit der Einsatzabteilung Mittelurbach. Das Szenarion: Eine unklare Rauchentwicklung in der Urbachstraße 3, also beim Kindergarten. Dabei werde eine Person vermisst. Um 14.15 Uhr geht es in Haisterkirch weiter. Die Zehntscheuer in der Rathausstraße 1 ist in Brand geraten, so die Annahme. Auch bei der Einsatzabteilung Reute-Gaisbeuren qualmt es. Um 15 Uhr beschäftigt sich die Feuerwehrübung mit einer unklaren Rauchentwicklung im Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren. Auch hier wird eine Person vermisst.

Übung am Feuerwehrgerätehaus

Zum Abschluss zeigt dann die Abteilung Stadt um 16 Uhr ihr Können. Dieses Jahr aufgrund der Bauarbeiten allerdings nicht in der Waldseer Altstadt. Die Übung findet am Feuerwehrgerätehaus im Ballenmoos statt. Das Szenario: Zunächst ist ein Bauarbeiter in einem Gittermast abgestürzt und hat sich verhakt. Die Spezialgruppe ERHT wird sich dieser Einsatzsituation widmen, unterstützt von weiteren Kameraden, teilt die Feuerwehr mit. Der zweit Teil besteht aus einem simulierten Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss an der Übungswand. Das anschließende Antreten und Meldung an den Oberbürgermeister Matthias Henne wird von den musikalischen Klängen des Spielmannszugs umrahmt. Für die kleinen Zuschauer gibt es wieder die traditionellen Kirbeseelen. Im Anschluss wird die Kirbeversammlung abgehalten.