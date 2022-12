Feuer in Asylunterkunft in Bad Waldsee: Tatverdächtiger in Haft

Nachdem es am Dienstagfrüh gegen 5.45 Uhr in der Steinstraße in Bad Waldsee zu einem Brand in einer Asylunterkunft gekommen ist (die SZ berichtete), ermittelt zwischenzeitlich das Kriminalkommissariat Ravensburg.

Derzeit wird nach Angaben der Polizei davon ausgegangen, dass der 29 Jahre alte Bewohner des Zimmers den Brand selbst gelegt hat.

Die Feuerwehr Bad Waldsee wurde am Dienstagmorgen zu einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in der Steinstraße gerufen. (Foto: Feuerwehr Bad Waldsee)

Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete er mehrere Möbelstücke in der Raummitte und verließ im Anschluss die Wohnung, um einen Feuerlöscher zu holen, so die Polizei weiter. Da die Wohnungstür nicht mehr offenstand, habe er versucht, sich mit dem Feuerlöscher gewaltsamen Zutritt zu verschaffen, was aber misslang.

Im Zuge der Löscharbeiten und der anschließenden Brandermittlung ergab sich laut Polizei der Verdacht gegen den 29-Jährigen. „Gegen ihn werden nun Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes geführt, da sich zur Zeit des Brandausbruchs zahlreiche Personen, teils schlafend, in dem Haus aufhielten“, teilt die Polizei weiter mit.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde er am Mittwochnachmittag beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt. Dort wurde Haftbefehl erlassen und der 29-Jährige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Wie bereits berichtet, schätzt die Polizei den Schaden auf rund 100 000 Euro. Die Feuerwehr Bad Waldsee war mit acht Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten zum Brand ausgerückt und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.