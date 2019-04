Festliches Osterkonzert in der Durlesbachhalle

Das traditionelle Osterkonzert des Musikvereins Reute-Gaisbeuren findet am Ostersonntag, 21. April, um 20 Uhr in der Durlesbachhalle in Reute statt. Laut Pressemitteilung des Musikvereins hat Dirigent Erich Steiner mit seinem achtzigköpfigen Blasorchester für die Zuhörer ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm einstudiert. Es sind am Konzertabend Werke unterschiedlicher Stilrichtungen und Entstehungsepochen zu hören. So wird beispielsweise der „Ungarische Tanz Nr. 5“ von Johannes Brahms in einer Blasorchesterbearbeitung vorgetragen. Liebhaber der symphonischen Blasmusik kommen laut der Pressemitteilung bei der Originalkomposition „Libertadores“ von Oscar Navarro auf ihre Kosten und für die Musicalfans erklingen die Melodien des derzeit in Stuttgart aufgeführten „Aladdin“. Das Konzert ist für alle Besucher kostenfrei. Zusätzlich wird, so heißt es in der Ankündigung, ein kostenloser Bustransfer eingerichtet: 18.50 Uhr Mittelurbach Rathaus, 19 Uhr Waldsee-Therme, 19.05 Uhr Maxibad, 19.10 Uhr Bahnhof, 19.15 Uhr Bleiche und 19.20 Uhr Frauenberg. Die Rückfahrt erfolgt gegen 22.45 Uhr.

Foto: Musikverein Reute-Gaisbeuren