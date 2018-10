Fest der Begegnung an der Bauernschule

Am vergangenen Sonntag fand mit dem Fest der Begegnung das traditionelle „Altwaldseertreffen“ in der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee statt. Vor dem voll besetzten Saal sprach laut Pressemitteilung Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch zum Thema „Essen mit Genuss – Gutes von daheim“. Sie erläuterte dem Publikum demnach, dass Baden-Württemberg ein kulinarisches Sterneland mit Spitzengastronomie, aber auch mit einer großen Breite an gutbürgerlichen Lokalen ist. Die Staatssekretärin bemerkte: „Wer regionale Lebensmittel nachfragt, leistet einen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft und zum Erhalt von Traditionen in Landwirtschaft und Handwerk.“ Ein großes Anliegen sei ihr und der Landesregierung laut Mitteilung der Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung. Elf Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland jährlich weggeworfen. Foto: Schwäbische Bauernschule