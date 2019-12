Ferien-Workshops Familien im Erwin-Hymer-Museum

In den Weihnachtsferien können Kinder und Familien im Erwin Hymer Museum in Bad Waldsee kreativ werden: Jeden Montag und Mittwoch finden spannende Workshops statt, die die Welt des mobilen Reisens aktiv erleben lassen, wie die Verantwortlichen mitteilen lassen: Beispielsweise beim Workshop „Klappen, kurbeln, falten“. Dieser Workshop ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Er findet am 23. und 30. Dezember jeweils um 14 Uhr statt, dauert circa 2,5 Stunden und kostet acht Euro pro Kind. Erwachsene können bei Zahlung des Museumseintritts die Kinder gerne begleiten und mitmachen. Oder beim Workshop „Campingkocher aus der Dose“. Der ist für Kinder ab zehn Jahren in Begleitung eines Erwachsenen geeignet. Er findet am Mittwoch, 25. Dezember, und Mittwoch, 1. Januar, jeweils um 14 Uhr statt, dauert zweieinhalb Stunden und kostet 25,50 Euro pro Kind inklusive Erwachsenen, Material und Museumseintritt. Um Anmeldung unter Telefon 07524 / 97667600 bis einen Tag vorher an der Museumskasse wird gebeten. Foto: Erwin-Hymer-Museum