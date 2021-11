Feierwütige hinterlassen Sauerei am Waldseer Aussichtsturm

Wieder einmal haben Feierwütige eine grandiose Sauerei hinterlassen am Waldseer Aussichtsturm auf dem Döchtbühl: Flaschen aus Kunststoff und Glas, Tetrapacks, Getränkedosen, stapelweise Pappbecher, leere Chipstüten und anderen Verpackungsmüll samt bunter Tragetaschen aus dem Supermarkt ließ die Truppe am Wochenende einfach zurück, was der Fauna und Flora eines Waldes schadet. Nicht einmal ihre Pfandflaschen und Pfanddosen haben die Unbekannten eingesammelt und am Getränkeautomaten eingelöst. Nun wird der kommunale Baubetriebshof diese unschönen Hinterlassenschaften beseitigen müssen, damit die Kleinen vom nahen Kinderhaus wieder gefahrlos spielen können in ihrem „Wäldchen“.