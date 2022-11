In einer Feierstunde am Ehrenmal auf dem Stadtfriedhof Bad Waldsee wird am Sonntag, 13. November, der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft gedacht. Die Bevölkerung und die Vereine sind zur gemeinsamen Gedenkfeier vonseitens der Stadt herzlich eingeladen. Die Teilnehmer treffen sich um 10.45 Uhr vor der Aussegnungshalle und begeben sich um 11 Uhr gemeinsam zum Ehrenmal.Archivfoto: Brigitte Göppel