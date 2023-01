Feierlicher Weihnachtsgottesdienst in St. Peter und Paul

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Stefanstag, 26. Dezember, musizierte der Musikverein Reute-Gaisbeuren traditionell in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul in Reute. Die Gläubigen im vollbesetzten Gotteshaus freuten sich über die feierliche Musik, die Dirigent Erich Steiner mit seinen Musiker*innen für den Gottesdienst ausgewählt und einstudiert hatte. So erklang beispielsweise Händels „Feuerwerksmusik“ zum Einzug oder „Highland Cathedral“ als feierlicher Schluss. Mit dem „Air“ von Johann Sebastian Bach, dem „Halleluja“ von Leonard Cohen oder der Vertonung eines irischen Segensspruches erklangen auch sehr ruhige und getragene Stücke, welche die Gottesdienstbesucher emotional berührten. Bei den gemeinsam mit den Gläubigen gesungenen Weihnachtsliedern „Zu Betlehem geboren“, „Nun freut Euch, Ihr Christen“ und „O Du fröhliche“ ertönte ein festlicher Klang im ganzen Kirchenraum. Pfarrer Thomas Bucher legte in seiner Predigt dar, welche Botschaft im Handeln des Heiligen Stephanus steckt und was für Schlüsse wir für unser Wirken daraus ziehen können. Erstmals erklangen im Gottesdienst am Stefanstag in der Pfarrkirche auch Alphörner, die mit ihrem weichen Ton das Gotteshaus andächtig erfüllten. Für die Gläubigen und die Musiker*innen war es schön, nach zweijähriger Zwangsunterbrechung wieder zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen diesen feierlichen Gottesdienst mitgestalten und erleben zu dürfen.