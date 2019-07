Feierliche Zertifikatsverleihungen zum Schuljahrsende

Im Schulzentrum Döchtbühl hat am Dienstagabend, 16. Juli, reger Betrieb geherrscht, denn in der Mensa fanden an diesem warmen Sommerabend gleich drei offizielle Feiern statt.

Eltern, Kinder und Jugendliche kamen zahlreich, um an den diesjährigen Zertifikatsfeiern der beiden Bad Waldseer Akademien (Hector-Kinderakademie und Kinder- und Jugendakademie (KuJA) teilzunehmen. Letztere hat ein weites Einzugsgebiet, ist sie doch die einzige KuJA in Südwürttemberg. Nach der Zertifikatsverleihung der KuJA folgte die Verabschiedung von der bisherigen KuJA-Geschäftsführerin Silke Straßner.

Hintereinander fanden die Feiern mit der Verleihung der Zertifikate statt. Zuerst waren Kinder und Eltern der Hector- Kinderakademie an der Reihe. Etwa 200 Teilnehmer – alle im Kindergarten- und Grundschulalter – werden über die Hector-Akademie hier in Bad Waldsee gefördert. Sie kommen überwiegend aus dem Nahbereich. Besonders Kinder der 4. Klassenstufen hiesiger und benachbarter Grundschulen waren gekommen.

Bürgermeister Roland Weinschenk in Begleitung von Gerlinde Buemann (Amtsleiterin für Bildungseinrichtungen), die auch die Moderation übernommen hatte, sowie die beiden Geschäftsführerinnen Angelika Holzmann (Hector-Akademie) und Silke Straßner (Kinder- und Jugendakademie) freuten sich über den auffallend guten Besuch an diesem sonnigen Abend. Weinschenk betonte in seiner Begrüßungsansprache, dass die Stadt Bad Waldsee stolz darauf sei, gleich zwei Einrichtungen zur Begabtenförderung in der Stadt zu haben. Für die hiesige Bildungslandschaft sei dies ein wahrer Segen.

Den Besuchern wurden Einblicke in die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen gewährt mithilfe von Powerpoint Präsentationen. Zudem sorgten Mitglieder der KuJA und ehemalige für einen festlichen, musikalischen Rahmen, ob am Keyboard, mit der Violine oder gar mit dem Dudelsack. Die jungen Musiker ernteten dafür richtig großen, anhaltenden Applaus.

Angelika Holzmann berichtete über die Angebote der Hector-Kinderakademie und über Möglichkeiten, sich für die „Hector Core Courses“ zu qualifizieren und Kursleitungen zu übernehmen. Das Anmeldeverfahren für die einzelnen Kurse wird nur noch online ermöglicht.. .Informationen kann man über www.hector-kinderakademie einholen.

Gegen 18.30 Uhr wechselte das Publikum. Eltern und Kursteilnehmer der KuJA nahmen jetzt in den Stuhlreihen Platz. Zur jährlichen Zertifikatsfeier waren die KuJA-Kursteilnehmer ab Klassenstufe fünf der unterschiedlichen Schularten eingeladen worden. Sie stammen aus dem ganzen oberschwäbischen Raum. Etwa 80 Kinder und Jugendliche nehmen an KuJA-Angeboten teil.

Silke Straßner informierte sehr detailliert und umfassend über die Bad Waldseer Bildungsangebote. Sie schilderte, wie Begabungen hier gefördert werden, Wege zu neuen Themenwelten und neuen Arbeitstechniken unter Anleitung und Austausch mit „Profis“ gefunden werden. Nach wie vor gelte es, logisches Denken zu fördern, Freude am Experimentieren, am Lesen, an mathematischen Knobeleien zu wecken, genauso wie künstlerische, technische, digitale und elektronische Kreativität zu ermöglichen.

Straßner bedankte sich wie zuvor auch Holzmann bei den Kursleitern für die Förderung der ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen. Aus der Hand von Silke Straßner durften die diesjährigen Kursteilnehmer ihre Zertifikate entgegennehmen.

Zur Feier der Kinder- und Jugendakademie waren von Seiten der Stadt auch zahlreiche Ehrengäste eingeladen worden, denn es galt an diesem Abend, die geschäftsführende Leiterin der KuJA Silke Straßner zu verabschieden.

Gekommen waren Repräsentanten der Schulbehörde, der Stadt, der Schulen, der Wirtschaft, des Fördervereins, der Bildungsstiftung.

Bürgermeister Roland Weinschenk, Gerlinde Buemann, Schulamtsdirektor Ulrich Damm vom Staatlichen Schulamt Markdorf, der geschäftsführende Schulleiter Frank Wiest, die 1. Vorsitzende des KuJA-Fördervereins Beate Bürger aus Vogt, Anton Sproll von der Bildungsstiftung Bad Waldsee, die Leiterin der Hector- Kinderakademie Angelika Holzmann würdigten in bewegenden Worten und längeren Statements die Leistungen der scheidenden KuJA- Leiterin.

Unisono lobten sie Silke Straßner je aus dem entsprechenden Blickwinkel und würdigten deren außergewöhnliches, tolles Engagement und ihren steten Einsatz mit Kopf, Herz, Seele und Verstand für die Bad Waldseer Kinder- und Jugendakademie.

Silke Straßner hatte die Tätigkeit als Leiterin der KuJA hier im Februar 2013 übernommen. Damals unterrichtete sie als Lehrerin an der Braith-Grundschule in Biberach. An die Döchtbühlschule wurde sie im September 2014 versetzt. Im Juli 2018 hatte sie die Ausbildung zur Beratungslehrerin abgeschlossen und wurde im Dezember 2018 zur Konrektorin an der Schule am Martinsberg in Weingarten ernannt. Für diesen neuen Aufgabenbereich wird sie fortan ihre Kräfte in Weingarten bündeln.

In ihrem Rückblick und ihrer Dankesrede erinnerte Silke Straßner daran, dass auch ihre Familie sie bei der KuJA-Arbeit in Bad Waldsee stets unterstützt habe. Ihr besonderer Dank galt den Akademie-Teilnehmern, den Kursleitern, den Eltern, dem Fördervereins-Vorstand, den Mitgliedern des Kuratoriums.

Ab 1. August wird Anna Göttel die KuJA Bad Waldsee leiten. Anfragen zur Kinder-und Jugendakademie Bad Waldsee können über das Internet eingeholt werden unter: info@kuja-bw.de

Das Programm bei den Feiern 2019 war wieder abwechslungsreich mit den musikalischen Beiträgen und einem Interview mit langjährigen KuJA-Teilnehmern bereichert worden. Roboter-Freaks zeigten Kunststücke mit ihren selbst gebauten und gesteuerten Roboter-Fahrzeugen. Für Schach-Freunde hatte Kursleiter Andreas Uhl einige knifflige Aufgaben zusammengestellt.