Fehlendes Rücklicht wird Radler zum Verhängnis

Ein 52-jähriger Daihatsu-Fahrer hat am Samstag gegen 19.30 Uhr die L300 von Bad Waldsee/Haisterkirch kommend in Richtung Haidgau befahren. Wie die Polizei berichtet, wurde er von einem entgegenkommenden Auto bei Dunkelheit geblendet und übersah einen vor ihm fahrenden 28-jährigen Fahrradfahrer. Das Fahrrad hatte laut Polizeiangaben kein Rücklicht. Durch den Aufprall von hinten wurde der Radler über die Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in die OSK Ravensburg eingeliefert. Der materielle Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.