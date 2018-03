Federle-Jubiläum sorgt für Verwirrung

Das Federle ist eine der Hauptfiguren der Bad Waldseer Fasnet und hat in diesem Jahr schon für reichlich Verwirrung gesorgt. Denn das große Landschaftstreffen Ende Januar stand unter dem Motto „500 Jahre Federle“. Doch wie kann das sein, wenn die Narrenzunft Waldsee bereits 1953 das 400-jährige Jubiläum des Federle gefeiert hat und seither erst 65 Jahre vergangen sind? Das genaue Alter der Fasnetsfigur sorgt jedenfalls für Gesprächsstoff in der Stadt – nicht nur bei den Narren.

Warum die Waldseer Zunft bereits 1953 das 400-jährige Jubiläum des Federle gefeiert hat, ist nicht mehr nachvollziehbar. „Das wissen wir nicht. Mir sind die Erkenntnisse oder die Beweggründe der Altvorderen der Zunft dazu nicht bekannt. Es wurde wohl nicht richtig recherchiert“, sagt Christoph Mayer. Also hat der Vizezunftmeister nachgeforscht und ist dabei zum Ergebnis gekommen: 500 Jahre Federle im Jahr 2018 – das passt.

Bei seinen Recherchen fand er ein altes Federle-Logo der Zunft mit dem Satz: „Der Böse von Waldsee hieß nämlich Hans Federle. Aus den Urgichten 1518 bis 1589“. Ein Gang ins Waldseer Stadtarchiv und ein Blick ins Verzeichnis der Hochgerichtsfälle (1460 bis 1594) brachte die Erkenntnis: 1518 wurden erstmals zwei Frauen wegen „hexerischen Handlungen“ angeklagt. Die beiden Frauen hießen Elsa Papp und Elsa Kiel. Doch was haben Urgichten (Prozessakten, Geständnisse) und Hexen mit der Waldseer Fasnet und dem Federle zu tun?

Hexen wurde prinzipiell vorgeworfen, einen (sexuellen) Pakt mit dem Satan eingegangen zu sein und ihm ihre Seele verkauft zu haben. Der Teufel wurde im süddeutschen Raum von den Stadtrichtern als „Federle“ oder „Hans Federle“ bezeichnet, wie Stadtarchivar Michael Barczyk erklärt. Sei es beispielsweise in Kempten, Isny, Wangen, Ravensburg oder Rottweil – oder eben in Waldsee. So taucht in den Waldseer Urgichten ab dem Jahr 1581 in Zusammenhang mit Hexenprozessen sehr oft der Name „Federhans“, „Hans Fäderlin“ oder „Fäderle“ auf – also der personalisierte Teufel. In dem Buch „Waldsee und seine Vorzeit“ des Beamten Eggmann steht, dass der Name „Hans Federle“ in „allen Urgichten beinahe eines ganzen Jahrhunderts“ immer wieder auftauche.

Also kamen Mayer und Barczyk zu dem Rückschluss, dass auch bei den Hexenprozessen 1518 der Teufel oder der „Böse von Waldsee“ als Federhans bezeichnet wurde, auch wenn von dieser Zeit keine Urgichten, sondern nur die Vorwürfe der „hexerischen Handlungen“ auf Papier vorliegen.

Das Jahr 1953 – als die Zunft 400 Jahre Federle feierte – hat hingegen keinerlei Bezug auf Geschehnisse 1553. Laut dem Verzeichnis der Hochgerichtsfälle gab es 1553 gar keine Hexenprozesse in Waldsee. „Deswegen haben wir wohl wissend, dass 1953 bereits das 400-jährige Jubiläum gefeiert wurde, anhand der Urkunden das Jahr 1518 zum Anlass genommen, um nun 500 Jahre Federle zu feiern“, erklärt Mayer.

Der Teufel wurde als Jägersmann, verführerischer Liebhaber oder Reisiger (Soldat) beschrieben. Das Waldseer Federle trägt deshalb einen grünen Umhang mit Federn, hat eine Fasanenfeder am Hut (ein diabolisches Symbol), eine rote Strumpfhose (die Farbe Rot steht unter anderem für Feuer, Angriffslust, Triebhaftigkeit und Leidenschaft) und Schnabelschuhe (in Anlehnung an die hufenförmigen Füße des Teufels). Eine weitere bekannte Federle-Narrenfigur gibt es neben Waldsee nur noch in Rottweil: den Federhannes. (kik)