FC Vatos gewinnt den Hinder-Cup 2023

In einem dramatischen Endspiel sicherte sich der FC Vatos nach einem 6:5-Sieg im Neunmeterschießen den Turniersieg in der Reutener Durlesbachhalle beim Hinder-Cup und entthronte damit den Titelverteidiger Silberrücken.

Nach pandemiebedingter zweijähriger Pause fand nun endlich am 7. und 8.Januar die Jubiläumsauflage des traditionsreichen Turnieres statt, Gastgeber SV Reute veranstaltete zum 30. Mal das Gerümpelturnier für Freizeitmannschaften. Mit dem Thüga-Energie-Cup für Junioren, dem AH-SELA-Cup und dem Hinder-Cup hatte der SV Reute zu Beginn des neuen Jahres fünf Turniertage am Stück zu bestreiten – eine ordentliche Hausnummer an Vorbereitung, Logistik und Besetzung von Arbeitsschichten war notwendig. Letztlich waren alle fünf Turniertage sehr gut besucht und die Organisatoren konnten ein positives Fazit ziehen.

Erfreulich fair verlief das Gerümpelturnier, in insgesamt 50 Turnierbegegnungen musste keine einzige Zwei-Minuten-Strafe ausgesprochen werden. Einen großen Anteil daran hatten die umsichtig leitenden Schiedsrichter Wolfgang Schuler, Markus Ulm und Jonas Gabriel. Ein würdiges Finale schloss schließlich das zweitägige Turnier ab.