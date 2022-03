Fastenessen in der Tüte

Seit vielen Jahren lädt der Weltladen am Misereorsonntag zum Fastenessen ins katholische Gemeindehaus ein. Das wäre am 3. April. Aufgrund des Infektionsgeschehens wird es laut Weltladen auch in diesem Jahr nicht möglich sein, das Fastenessen in Präsenz stattfinden zu lassen. Die Veranstalter möchten die Solidaritätsaktion aber nicht gänzlich ausfallen lassen und bieten wie im vergangenen Jahr eine Alternative an. Sie verpacken die Hauptzutaten eines „Fastengerichts“ in Tüten und verkaufen diese im Weltladen.

Der Weltladen packt also 50 Tüten mit Linsen, Kokosmilch, Curry und einem Rezept. Diese Tüten werden vom 21. März bis zum 2. April im Laden verkauft. Zwölf Euro gehen, wie es in der Mitteilung heißt, jeweils als Spende an Misereor. Natürlich dürfen Unterstützer auch mehr zahlen. Das Geld kommt dann ebenfalls in die Spendenkasse. Außerdem gibt es Apfel-Mango-Saft. Der Apfelsaft stammt von oberbayrischen Streuobstwiesen, das Mangopüree von Preda auf den Philippinen. Die Flasche kostet je zwei Euro, wovon 20 Cent an Misereor gehen.

Mit der Aktion möchten die Mitarbeiterinnen des Weltladens einen weiteren Beitrag zur Unterstützung der Menschen im Globalen Süden leisten. „Die sind nämlich von der Pandemie sehr viel stärker betroffen als wir“, schreibt der Weltladen weiter. Mehr Informationen gibt es im Internet: www.weltladen-badwaldsee.de