Fasnetsmelodien bei hochsommerlichen Temperaturen

Wenn bei hochsommerlichen Temperaturen Fasnetsmelodien durch die Stadt von Bad Waldsee getragen werden, kann das nur eins bedeuten: die Narrenzunft Waldsee hat wieder zum alljährlichen Kinder- und Ölmühlenfest geladen.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde der Platz vor der Ölmühle am vergangenen Samstag zum kleinen Festgelände für Groß und Klein. Über den Nachmittag waren vor allem die kleinen Närrinnen und Narren an der Kletterschlange und dem Kletterbaum sowie weiteren Angeboten wie Ponyreiten mit Spaß bei der Sache und wurden dabei von den Sammlerinnen und Sammlern bestens betreut, teilt die Narrenzunft Waldsee in einem Bericht mit.

Als die große Hitze dann so langsam in einen schönen warmen Abend überging, füllte sich das Zelt der Jungelfer zu einem geselligen Miteinander und die Zunfträte der Narrenzunft konnten ihre rund 150 Gäste mit Speis und Trank verköstigen, während so manch gutes Gespräch miteinander geführt wurde.

Beim Aufspielen der Sammlermusik in den frühen Abendstunden kam beim Narrenmarsch und weiteren fasnetlichen Liedern bei so manchem Gast schon die Sehnsucht auf die nächste Fasnet auf, bevor die Feier in gemütlicher Geselligkeit über den Abend hinweg dann ausklang und die Narrenzunft sich über ein erfolgreiches Ölmühlenfest 2019 freuen konnte.