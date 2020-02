Fasnetsfreuden für Kinder im Haistergau

Das fasnachtliche Hauptevent für Kinder am Ort aber auch für solche aus der Nachbarschaft wurde inzwischen schon traditionsgemäß am „rußigen“ Freitag in Haisterkirch angeboten.

Gestartet wurde mit dem Kinderumzug, der sich, ausgehend vom Klosterhof, bis hin zur Haisterkircher Festhalle bewegte. Angeführt wurde der Umzug von Dirigent Florian Hubl und seinen Musikanten der Haisterkircher Musikkapelle, die dann auch noch in der Halle mit flotten, närrischen Klängen für beste Unterhaltung sorgten.

Das Prachtswetter war verlockend und so formierte sich eine große Kinderschar mitsamt den erwachsenen Begleitern zu einem beachtlichen närrischen Lindwurm. Bei der Filiale der Bäckerei Herrmann wurde ein Stopp eingelegt. Mitarbeiterinnen des Geschäfts verwöhnten die kleinen Narren mit einem wahren Süßigkeitenregen.

Im Nu war die Gemeindehalle proppenvoll. Das Organisationsteam der Haisterkircher Elterninitiative hatte zusammen mit der Narrenzunft Waldhex und vielen weiteren Helfern ein vorbildliches Kinderprogramm auf die Beine gestellt. Die kleinen Narren, unterschiedlich und nett kostümiert, erlebten einen Nachmittag, der ganz ihren Bedürfnissen entsprach.

In der Hallenmitte wurde ihnen genügend Raum gewährt, um sich an Sportgeräten auszutoben. Die jungen Mäschkerle durften wieder springen, rutschen, balancieren und nach Herzenslust klettern. Der absolute Höhepunkt für die junge Narrenschar war dann das traditionelle Kasperletheater, das mit Spannung verfolgt wurde und übrigens am Fasnetsdienstag nochmals in der Stadthalle zur Aufführung gelangen wird.

Zum Schluss regnete es nochmals Bonbons von der Theaterbühne herunter. Der Leiter der Elterninitiative, Stefan Klesel, bedankte sich bei der Waldseer Theatergruppe und bei allen Helfern und Unterstützern.