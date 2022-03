Fasnets-Nachwirkung? Neuer Höchststand an Corona-Neuinfektionen in Bad Waldsee

Hat sich die örtliche Fasnet auf die Corona-Lage in Bad Waldsee ausgewirkt? Über diese Frage haben in den vergangenen Tagen viele Waldseer diskutiert. Nun, knapp zwei Wochen nach der Hochfasnet, gibt die Wochenauswertung der Corona-Neuinfektionen in der Großen Kreisstadt weitere Hinweise auf die Antwort.

Vergangenen Freitag, also vier Tage nach dem Fasnetsmontag, wurden in Bad Waldsee insgesamt 448 Neuinfektionen bekannt. Das entsprach im Vergleich zu den Vorwochen, als 354 Neuinfektionen und 450 neue Corona-Fälle protokolliert werden mussten, keinem signifikanten Anstieg.

Die Narren feierten

Die Narren haben aber teilweise dicht gedrängt in den Altstadtgassen gefeiert und eine Ansteckung konnte nicht vollständig ausgeschlossen werden. Eine Virusinfektion könne auch erst Tage danach mithilfe eines Testergebnisses festgestellt werden, lautete das Argument mehrerer Waldseer zuletzt. Und so erwarteten sie die Auswertung in dieser Woche mit Spannung.

Das Ergebnis: In der Großen Kreisstadt hat es innerhalb von sieben Tagen neuerlich etliche neue Corona-Fälle gegeben. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kamen von Freitag bis Freitag insgesamt 656 neue Corona-Fälle hinzu. Das ist ein neuer Höchststand.

Die Frage: Hat die Fasnet Corona befeuert?

War die Fasnet also ein Virustreiber? Es könnte zumindest teilweise darauf rückgeschlossen werden. In Anbetracht der deutschlandweit deutlich ansteigenden Covid-19-Fallzahlen (zuletzt mehr als 250 000 Fälle an nur einem Tag), ist aber ein allgemeiner Trend im ganzen Land erkennbar – auch in den Nicht-Fasnetshochburgen.