Wegen Fasnetsveranstaltungen in Reute müssen nach Angaben der Stadt am Samstag, 3. Februar, von 13.30 bis voraussichtlich 14 Uhr sowie am Sonntag, 4. Februar, von 12 bis voraussichtlich 17 Uhr mehrere Straßen gesperrt werden. Dies betrifft am Samstag die Umzugswege vom Aufstellungsort beim Gasthaus „Stern“ in Reute zur Gaisbeurer Straße, Augustinerstraße bis zum Dorfplatz (Aufstellung des Narrenbaums). Am Sonntag befindet sich der Aufstellungsort an der Drei-Eichen-Straße, St.-Matthäus, in Reute. Hier führt die Umzugsstrecke zur Elisabeth-Achler-Straße, Gaisbeurer Straße, Augustinerstraße, Bernhardstraße, zum Lettenweg und dann zum Auflösungsort in die Jahnstraße zur Durlesbachhalle.