Fasnet in der Tüte für den Kindergarten

Um dem Nachwuchs im Kindergarten die Reutener Fasnet samt Masken näher zu bringen, hat der Förderverein der Narrengilde Reute jetzt ein Malbuch mit Mandalas rund um die Reutener Fasnet gestaltet. Damit wurden jetzt Überraschungstüten zusammen mit Gummibärchen, Bonbons und Luftballons bestückt – somit soll dem Narrensamen etwas Fasnetsgefühl vermittelt werden.

Die Übergabe an die beiden Kindergärten in Reute und Gaisbeuren erfolgte am Gumpigen Donnerstag coronakonform an die Erzieherinnen zur Verteilung an die Kids – wir wünschen viel Spaß damit! Ein herzliches Dankeschön möchten wir sagen an Silvia Weiss für die grafische Gestaltung, der Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren und der Signal Iduna Bezirksdirektion Heiko Gscheidle für die finanzielle Unterstützung.

Begleitet wurde die Übergabe vom Reutener Zigeunervölkle samt Schnurrermusik, welche traditionell am Gumpigen die Kindergärten besucht und auch in diesem Jahr – wenn auch mit etwas Abstand – von strahlenden Kindern empfangen wurden.