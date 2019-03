Fasnet bringt Spaß, Freude und Müll

Die Fasnet steht sowohl für Brauchtum als auch für ausgelassenes Feiern. Während der Narrensprünge verfolgen viele Tausende Zuschauer das närrische Treiben – und nehmen es mit der Müllentsorgung nicht ganz so ernst. So auch am Gumpigen Donnerstag in Bad Waldsee. Flaschen, Plastikverpackungen und Dosen lagen wild verteilt auf den Straßen herum. Das sich die Innenstadt schon am nächsten Tag wieder ansehnlich sauber präsentiert ist den emsigen Mitarbeitern des städtischen Baubetriebshof zu verdanken.

Den Straßenrand zieren umgekippte Bier- und Weinflaschen, Bonbonpapierchen setzen Farbpunkte auf den Pflastersteinen, in dessen Fugen sich vereinzelt Konfetti stapelt oder Zigarettenstummel hervorlugen, während Taschentücher und Servietten vom Wind leicht verweht hin und her tänzeln und der Müll aus den Abfalleimern deutlich herausragt. Dieses illustre Schauspiel war am Donnerstagabend so auf den Straßen der Altstadt zu beobachten. Doch schon am frühen Freitagmorgen war von all dem achtlos weggeworfenem Müll nichts mehr zu sehen. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofs hatten sich dem Unrat schon früh am Tag angenommen.

Wie Rathaussprecherin Brigitte Göppel auf SZ-Nachfrage mitteilt, wurde der Müll im Zuge der Straßenreinigung am Freitag ab 6 Uhr beseitigt. Insgesamt sechs Mitarbeiter sind jeweils drei bis vier Stunden mit dem Saubermachen der Straßen beschäftigt – außerdem ist eine Kehrmaschine im Einsatz. Jedes Jahr kommen dabei rund zwei Kubikmeter Kehrgut aus der Kehrmaschine und rund drei Kubikmeter aus den Abfalleimern zusammen. Das macht insgesamt fünf Kubikmeter Müll, den die städtischen Arbeiter aus der Altstadt transportieren.

Und was passiert dann mit dem ganzen Müll? Wie Göppel erklärt, wird das Kehrgut zwischengelagert und mit dem Straßenkehricht aufgearbeitet beziehungsweise entsorgt. Der Abfall aus den Mülleimern wird als Restabfall entsorgt. Der Abfall geht es also in die Müllverbrennung. Je nach Wetterlage finden die städtische Mitarbeiter mal mehr, mal weniger Konfetti oder Essensreste auf den Straßen vor. Je nach Trinkfreudigkeit der Besucher gebe es vermehrt Flaschen und Gläser, aber auch Erbrochenes zu entsorgen. Eben „lauter Sachen, die am nächsten Tag nicht zu Hause gebraucht werden, oder vermisst werden“, beschreibt Göppel ganz allgemein die Müllzusammensetzung zur Fasnet. Dabei machten die „Müllmänner“ auch schon mal einen kuriosen Fund: einen Rollator. Besonders fasnetsaffine Waldseer würden dieser Entdeckung wohl Symbolkraft zusprechen, da die Fasnet es gemäß ihrer Auffassung vermag, selbst Fußlahme wieder zum schwingenden Gehen zu bewegen.

Am Dienstag nach dem Narrenspruch am Fasnetsmontag werden die städtischen Mitarbeiter erneut damit beschäftigt sein, Müllnachwehen der Fasnet zu beseitigen, ehe am Aschermittwoch die große Reinigung in der Innenstadt stattfindet. „ Hierbei werden dann auch die Seitengassen überprüft und gereinigt. Zusätzlich wird ein Reinigungsprozess an den Brennpunkten in den öffentlichen Grün- und Parkanlagen geplant und vollzogen“, teilt Göppel mit.