Fasnet: Alltag vergessen und sich freuen wie die Kinder

Was für die Waldseer der Gumpige Donnerstag ist, ist für die Michelwinnader der Schmotzige Freitag. Die Kindergartenbefreiung und das Absetzen des Ortsvorstehers begeht Bad Waldsees kleinste Teilgemeinde traditionell am Schmotzigen Freitag.

Frühmorgens schon trafen sich einige Mitglieder der Narrenzunft, um für die Kindergartenkinder Wurst und Wecken vorzubereiten, die die kleinen Narren kostenlos und noch in Ruhe bekamen. Das Sammlervölkle Michelwinnaden zog schon Wochen vorher von Haus zu Haus, um Spenden zu sammeln, unter anderem für die Verköstigung der Kindergartenkinder und der restlichen Besucher und Teilnehmer des Narrenrechtabholens. Ein anderer Teil der Spenden geht dieses Jahr an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach. Gegen 10 Uhr befreiten dann die Masken der Michelwinnader Narrenzunft und Musiker des Musikvereins den Kindergarten; sangen, tanzten und verteilten Süßigkeiten an alle. Im Anschluss zog der ganze Tross, voran die gefangenen Kindergärtnerinnen in, viel zu großen Schandgeigen, geführt vom Narrensamen, in den Burghof.

Die Kinder und der Zunftmeister der Narrenzunft Michelwinnaden, Christan Burgmaier, verlangten lauthals Einlass in die geheiligten Hallen der Burg. Ortsvorsteher Frieder Skowronski und seine Mannen besänftigte die schreiende Meute vor seiner Burg immer wieder mit Süßigkeiten und beschwichtigenden Worten. Erst nachdem die Kindergärtnerinnen ihn anflehten, sie doch von den Schandgeigen und der Kälte zu befreien, ließ er sich auf ein Würfelspiel ein. Burgmaier schlug vor: Wenn der vorbereitete Würfel „Ortschaftsrat“ und nicht „Narrenzunft“ anzeigen werde, werde er von dannen ziehen. Sollte das nicht der Fall sein, werde er das Narrenrecht, in Form des Burgschlüssels bekommen. Gesagt, getan und das Glück war mit den Narren. Die Erzieherinnen wurden erlöst und auch das restliche Volk wurde im Foyer der Burg königlich bewirtet. Wurst und Punsch war eine Spende der Narrenzunft. Getränke und kleine Leckereien vom Dorfladen gab es von der Ortschaftsverwaltung. Währenddessen stellten einiger Männer der Narrenzunft mit unterstützenden „Attacke-Signale“ der Musikanten den Narrenbaum.

Motto „Bauernhof“

Um 13.30 Uhr trafen sich dann alle Michelwinnader Mäschkerle im Burghof zum alljährlichen Umzug. Da waren die Erzieherinnen und einige Kindergartenfamilien zum Thema „Bauernhof“ verkleidet. Die Landjugend hängte sich an das gleiche Motto und war als „Bauer sucht Frau“ unterwegs. Skowronski suchte mit seinem Baustellensuchteam nach neuem Bauland in Michelwinnaden und steckte in dem ein oder anderen Vorgarten ein Minihäuschen ab. Es gab Schornsteinfeger und die „Feuerteufel“ der Feuerwehr, die es sich nicht nehmen ließen alle mit Rauch einzunebeln; Brennholz in Form von Christbäumen trugen sie mit sich.

Eine Gruppe Männer des Sportvereins fuhren mit selbst gebauten Sitzen den Umzugsweg „Achterbahn“, Minions durften nicht fehlen und Eskimos hielten sich mit „Eiswasser“ warm. Haie und Schneeflöckchen liefen zusammen. Eine Gruppe machte sich ganz viel Arbeit und gestaltete einen Wagen zum Thema „Märchen“. Gleich zwei Gardegruppen führten den Umzug an. Zum einen die Kindergarde, geleitet von Mirjam Hiller und die Aulendorfer Zundergarde. Die als einzige auswärtige Gruppe mitwirkte. In Michelwinnaden hängen geblieben sind die Damen als ehemalige Fußballerfrauen, deren Männer in Michelwinnaden gespielt haben, zum elften Mal sind sie 2018 dabei. Immer begleitet durch die Marschmusik des Musikvereins.

Mehrere Haltepunkte

Der Umzug an sich wird vom Sportverein organisiert, es gab ihn schon lange bevor die Narrenzunft 1990 gegründet wurde. So laufen auch keine Masken mit, es ist ein wirkliche Dorffasnet. Anders als bei großen Umzügen läuft man den Umzugsweg nicht in einem Stück. Es gibt ein paar Haltepunkte, die allesamt von den dazugehörigen Häusern bewirtet werden, bei denen sich alle Akteure vermischen, man redet, festet, tanzt miteinander – und niemand läuft mehr in seiner Gruppe mit. Auch die 20 Zuschauer zogen gemeinsam mit den Narren zu den einzelnen Stationen mit.

So dauerte der Umzug auch zwei Stunden bis die ersten wieder in der Burg ankamen. Im warmen, festlich geschmückten Burgsaal wurde Kaffee und Kuchen angeboten; und es gab einen „Däsch“, einen Mohrenkopfwecken, denn viele nur an diesem Tag essen, in Erinnerung an die Kindheit. Und was ist denn Fasnet – den Alltag vergessen und sich freuen wie die Kinder.

