Farbe fließt nach Unfall auf die B 30

Hoher Schaden entstand bereits am Freitagmorgen bei einem Unfall in Enzisreute. Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, fuhr gegen 11.05 Uhr ein 46-jähriger Lastwagenfahrer auf der Bundesstraße 30 von Ravensburg kommend in Richtung Bad Waldsee. Kurz vor Enzisreute bemerkte er zu spät, dass der Verkehr stockte. Obwohl er sofort in die Bremsen trat, konnte er nicht mehr verhindern, dass er auf einen Peugeot auffuhr, der von einer 57-jährigen Frau gelenkt wurde. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin leicht verletzt. Offenbar aufgrund mangelnder Ladungssicherung fielen im Lkw mehrere Farbkübel um und schlugen leck, so dass Farbe auf die Fahrbahn lief. Sie musste von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Waldsee beseitigt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.